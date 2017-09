Los cinco policías nacionales del caso Cala Cortina aceptan cuatro años de cárcel

Último giro en el caso Cala Cortina. Los cinco policías nacionales -un sexto agente murió en la cárcel durante el periodo de prisión provisional- acusados por la muerte del vecino de Las Seiscientas Diego Pérez en la playa cartagenera en marzo de 2014 aceptarán penas de cuatro años de cárcel al reconocer detención ilegal y homicidio por imprudencia. En concreto, la condena se divide en dos años por cada uno de los dos delitos.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, que precisa que hoy, a las 9.15 horas tendrá lugar una vista oral en el Palacio de Justicia de Cartagena ante la probabilidad de que no sea precisa la constitución del jurado, como estaba previsto. Y es que, el juicio iba a comenzar el próximo miércoles precisamente con la elección de los componentes del jurado popular.

Además, según ha podido saber LA OPINIÓN, las penas aceptadas por los acusados en el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la acusación particular y las defensas también incluyen la inhabilitación profesional de los cinco agentes y unas indemnizaciones totales de 450.000 euros para los familiares de Diego. El dinero lo asumirá el abogado del Estado, ya que los condenados no tienen bienes para hacer frente al pago, según señalaron las fuentes consultadas.

Ayer, las partes entregaron un escrito de conclusiones de conformidad firmado por todos y durante esta mañana, en principio, se aceptará por parte de la Fiscalía y la Acusación Particular.



Muerte accidental

Se trata de un acuerdo alcanzado tras las gestiones producidas en los últimos días entre las partes, que han derivado en la confesión por parte de los agentes de que no adoptaron las medidas necesarias para evitar la muerte de Diego, al que se llevaron en contra de su voluntad hasta Cala Cortina y allí escapó sin que los agentes pudieran evitarlo, según han defendido los policías desde el primer momento, acabando muerto de forma accidental. De esta forma, el acuerdo alcanzado contempla que esa omisión de sus deberes de vigilancia hacia el vecino de Las Seiscientas conllevaría a la condena por homicidio por imprudencia. El delito de detención ilegal viene dado por trasladar a Diego hasta Cala Cortina la noche de su muerte y no llevarlo a dependencias policiales o dejarlo en su casa.



Suspensión de condenas

No obstante, según fuentes judiciales consultadas, aún se desconoce si los agentes entrarán en prisión o no. Y es que, pese a que los policías estuvieron en prisión provisional un año y dos meses, de octubre de 2014 a diciembre de 2015, no ha trascendido si la conformidad de las partes incluye la suspensión de las condenas de cárcel al ser menores de dos años cada una.

Aún así, en caso de que no fuera así, las defensas sí que lo reclamarán.

De esta forma, el caso Cala Cortina podría tener las horas contadas y los acusados Raúl A. R., José Carlos M. L., José Antonio C. G., José Luis S. A. y Rubén Manuel F. S. conocerán el veredicto final en breve.