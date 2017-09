Castejón abre ahora la puerta al regreso de López si modera su comportamiento

Nuevo giro en la crisis de Gobierno iniciada el pasado viernes con la retirada de las competencias de José López al frente de Desarrollo Sostenible por orden de la alcaldesa Ana Belén Castejón. La regidora, en una rueda de prensa urgente, indicó ayer que el concejal tiene la puerta abierta para recuperar sus competencias, aunque sólo si modera su comportamiento.

Castejón compareció ante los medios para aclarar la situación del equipo de Gobierno tras la rueda de prensa protagonizada por López el martes, donde aceptó dar un paso al lado «por respeto a Cartagena» y «para que nadie pueda parar» el trabajo que inició su partido hace dos años y donde criticó una «ruptura unilateral» del pacto de Gobierno por parte del PSOE.

La regidora precisó que el acuerdo sigue vigente porque las competencias del área de López seguirá bajo titularidad de MC y explicó que la decisión tomada ha llegado por el comportamiento y las acusaciones infundadas del exalcalde sobre los socialistas y la propia alcaldesa.

De hecho, Castejón indicó que no va a permitir «circos ni espectáculos mediáticos en el pleno, como ha ocurrido con anterioridad». «Si exijo a la oposición un comportamiento acorde con nuestra condición de políticos, más lo pido para el Gobierno», dijo la alcaldesa, quien afirmó que «no vamos por el buen camino si concejales del Ayuntamiento difunden en redes sociales mensajes como que 'está alcaldesa no nos representa'».

Incluso, la regidora se refirió al pregón de las fiestas de Carthagineses y Romanos que pronunciará mañana el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, sobre el que hay cuentas en redes sociales que están llamando al boicot ciudadano del acto. «No permitiré un boicot al pregón y es un acto de irresponsabilidad incitar a que eso ocurra en redes sociales», dijo Castejón, insinuando que miembros de MC han movido este tipo de mensajes en Internet. «Ahí se mide la palabra de un político», sentenció.

No obstante, la alcaldesa indicó que huyendo de enfrentamientos y polémicas, la puerta para que López regrese a su puesto en el equipo de Gobierno está abierta. Asimismo, recalcó que no permitirá «que haya dos gobiernos ni deslealtades» y recordó que «alcaldesa hay una y no voy a permitir ni una falta de respeto o educación».

Sobre el nombramiento de Ricardo Segado (MC) como primer teniente de alcalde, en sustitución de López, cuando ella regrese de su baja por maternidad -estará ausente seis semanas- y no antes, Castejón explicó que se debe a «una cuestión de confianza». «Me he visto obligada a tomar esta decisión por todo lo que ha venido ocurriendo en el pleno», insistió la alcaldesa, quien añadió que a su regreso se formalizará el cambio «siempre que el escenario sea el adecuado; vamos a dar una oportunidad».