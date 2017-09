López da un paso al lado

«Cartagena necesita a MC y no merece deserciones precipitadas ni políticos cortoplacistas, por eso MC sigue en la brecha». Con estas palabras anunció ayer el concejal José López su paso al lado en el Ayuntamiento, aunque seguirá en el equipo consistorial por ahora, junto a los otros cuatro concejales del partido, a pesar del «incumplimiento unilateral e injustificado» del pacto de Gobierno por parte de la alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), al cesarlo como titular del área de Desarrollo Sostenible.

Así lo comunicó López en una rueda de prensa, donde dijo que el partido se mantendrá en el Ejecutivo «por respeto a Cartagena» y para que nadie pueda parar el trabajo que iniciaron hace dos años al frente del Consistorio. El edil estuvo arropado por el resto del grupo municipal -a excepción de María José Soler por problemas de agenda- y sus asesores, y acusó a Castejón de ampararse en una «deslealtad inexistente» por su parte para cesarle.

El concejal anunció asimismo que sus competencias en Desarrollo Sostenible las asumirá María José Soler, mientras que su compañero Ricardo Segado será nombrado primer teniente de alcalde. Asimismo, López señaló que él asumirá la portavocía del grupo municipal. De esta forma, la formación cartagenerista responde al ofrecimiento de Castejón, quien consideró que el pacto de gobierno no estaba roto a pesar del cese de López y emplazó a MC, en virtud de este acuerdo, a que nombrara a los sustitutos de López.

Sobre el pacto, López afirmó que él y su grupo han hecho un «cumplimiento estricto» del acuerdo, pese a las «presiones y situaciones incómodas» que ha tenido la coalición entre MC y PSOE.

El exalcalde y secretario general de MC se defendió de las acusaciones sobre una supuesta deslealtad de su partido con el resto del Gobierno en el asunto de la concesionaria del agua, Hidrogea. «No ha habido más criterio» que el marcado por los técnicos, dijo López.

Holdings de mafiosos



«Las concesionarias son holdings mafiosos», añadió el edil, quien no quiso contestar a la pregunta de si creía que la situación con Hidrogea y posibles discrepancias entre los dos partidos del Gobierno sobre la nueva estructura tarifaria o una posible remunicipalización del servicio ha sido la causante de su cese. «El agua, por donde pasa, moja», respondió.

También rechazó las acusaciones de haber sido desleal en las negociaciones entre el Consistorio y la Comunidad Autónoma para desbloquear la solución en el colegio del Llano del Beal y con el nuevo solar para el nuevo colegio en La Aljorra.

López reconoció que en la directiva y el grupo municipal de MC hubo diversas opiniones respecto a la decisión que había que tomar tras su cese como edil de Desarrollo Sostenible, pero señaló que, aunque la situación «nos empujaba a marcharnos», su formación tiene que «dotar de estabilidad» al Ayuntamiento ante otras opciones con partidos «jugando a la contra». «Vamos a dar una oportunidad a la labor de Gobierno y no dejarnos guiar», insistió.

«Nos han abierto la puerta»



No obstante, el concejal precisó que el próximo congreso del partido, previsto para el próximo otoño, será el encargado de tomar una decisión definitiva sobre mantener o no la coalición del Gobierno. «Nos han abierto la puerta, pero no nos vamos a tirar por la ventana», añadió López.

En este mismo sentido, el coordinador de este congreso y presidente de MC, Jesús Giménez, precisó que la formación «no garantiza la continuidad del pacto hasta finales de legislatura. No vamos a dar un cheque en blanco en una situación delicada».