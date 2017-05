Proyectan una recreación virtual de la Catedral Antigua para visitarla con el móvil

Que turistas y cartageneros puedan conocer cómo era la Catedral Santa María La Mayor de Cartagena antes de que fuera destruida por los bombardeos de la Guerra Civil. Eso es lo que quiere conseguir el historiador cartagenero Juan Simón García. Para ello, el experto acaba de iniciar un proyecto, a través del cual pretende culminar una recreación virtual en tres dimensiones (3D) del templo.

«La gente puede interactuar así con el inmueble a través de unas gafas de realidad virtual, que se conectan a cualquier teléfono móvil», explica.



García busca financiación y apoyo institucional para sacar adelante su idea. De momento, confiesa que ya ha mandado varios correos electrónicos al Ayuntamiento de Cartagena, pero dice que no ha recibido respuesta alguna. Estima que para hacer realidad su proyecto de la Catedral Antigua en 3D se necesitan alrededor de 3.000 euros.



Por el momento, sólo lleva hecho un 5% del diseño. Tiene ya efectuados los cimientos y la fachada principal, la de la puerta que da al Teatro Romano. El experto ya ha hecho un programa similar de visitas virtuales, que se llama 'Prehistory'. A través de esta aplicación, que se puede descargar para teléfonos que utilicen sistema operativo Android, el usuario puede interactuar y moverse dentro de una cueva del Paleolítico. Dicha caverna, llamada la Cueva de las Palomas, está ubicada en el término municipal de Yátova (Valencia).



«Ahora resido en Valencia, pero soy cartagenero, y siempre me han interesado los edificios y las cosas que han desaparecido», sostiene el historiador, quien también confiesa no tener mucho tiempo libre para llevar a cabo el diseño de la Catedral de Cartagena en 3D. Él mismo está llevando a cabo por ordenador la recreación virtual del templo.



El experto quiere trasladar su idea a otros emblemas arquitectónicos que han desaparecido de la Cartagena actual. «Con un proyecto más ambicioso, apoyado por la Administración, se podría hacer una ruta en 3D por la ciudad que ya no existe. Así, la gente podría ver cómo continuaba la Muralla por el puerto o la Puerta de Madrid», apunta el investigador.



Para la construcción de la Catedral de Cartagena, García se está fijando en fotos antiguas, así como en planos primigenios que ha encontrado del inmueble. «Mi diseño aún está muy incipiente, así que estoy buscando documentación para poder hacer dos versiones», dice. Una sería de la Catedral Vieja antes de ser reformada, y la otra de los arreglos que hizo en ella el arquitecto modernista Víctor Beltrí, poco antes de que las bombas de la Guerra Civil la destruyeran casi por completo.





Por otra parte, la plataforma ciudadana Virgen de la Caridad ha expresado su malestar por el hecho de que tanto el obispo, José Manuel Lorca Planes, como la exconsejerade Cultura, Noelia Arroyo, no acudieran a la constitución de la mesa de trabajo para la restauración al culto de la Catedral que les hizo llegar la Alcaldía de Cartagena.



«La incomparecencia es una falta de respeto a los ciudadanos de Cartagena. Recordamos que en el pleno municipal del 30 de marzo todos los grupos políticos exigían por unanimidad la elaboración de un plan director para la Catedral», indicaron.