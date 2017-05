Empresarios de La Manga apoyan la construcción de un hotel en el faro de Cabo de Palos

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Manga defendieron ayer la transformación del faro de Cabo de Palos en un hotel-restaurante que garantizaría, según el colectivo, «puestos de trabajo y riqueza en la zona». En un comunicado, la Asociación critica que se esté anteponiendo los intereses de los funcionarios y la defensa de sus derechos y privilegios a las necesidades de la zona.

Asimismo, el colectivo recuerda que en otras zonas del país donde se han recuperado edificios históricos para transformarlos en hoteles, «todo en la zona ha ido a mejor, tanto el entorno, como el mantenimiento del inmueble y sobre todo la promoción turística y el aumento de un turismo de calidad».

Los empresarios recordaron que «en la hostelería, para ser un referente, no es suficiente la calidad de la comida o la cama, sino que hay que sumar el mejor entorno y a eso no nos gana nadie». Finalmente, el colectivo señaló que «las nuevas tecnologías han dejado atrás la función del faro y acabará cerrándose»; y añadió que «el mejor futuro de este edificio público sería un hotel para que su luz no se apague e ilumine un mejor futuro para la zona y genere puestos de trabajo».