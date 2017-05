Castejón 'se juega' el posible apoyo de Cs si Podemos acepta formar parte del Gobierno local

Hace dos años fue Podemos (CTSSP), quien con su voto a favor provocó que Movimiento Ciudadano y el PSOE pudieran formar el Gobierno local, y ahora cuando falta poco más de un mes para que ambos partidos ratifiquen el denominado ´pacto del boli´ -por el que el cabeza de lista de MC , José López, sería alcalde los dos primeros años y la socialista Ana Belén Castejón, el resto- la formación de izquierdas vuelve a cobrar protagonismo. El miércoles Castejón ofreció a Podemos la posibilidad de entrar en el equipo de Gobierno, estrategia que ha provocado que Cs advierta al PSOE que se olvide de la formación naranja si el partido de Iglesias entra en el Ejecutivo local. Ante este escenario, los votos de los tres ediles de Podemos -Pilar Marcos, Teresa Sánchez y Francisco Martínez- son decisivos para que la actual vicealcaldesa se convierta en regidora de Cartagena.

El portavoz municipal de Cs, Manuel Padín, quien hasta ahora no había desvelado si apoyaría o no al PSOE, señaló ayer en un comunicado que «si ya hay divisiones en el Gobierno actual de PSOE y MC, incapaces de ponerse de acuerdo para bajar el agua, o para cualquier otra cosa, cómo vamos a pensar que CTSSP-Podemos puede ayudar a la estabilidad de Cartagena». El líder local de Cs destacó: «El experimento entre MC y PSOE no está funcionando, y ahora quieren incluir otro ingrediente, el populismo de izquierdas para que Cartagena remonte el vuelo, y organicen una hoja de ruta común, no nos parece viable, ni bueno para Cartagena».

Padín señaló que «se pueden alcanzar pactos puntuales con los concejales de CTSSP-Podemos, pero nuestros proyectos territoriales, políticos y económicos son tan distintos que no podemos aceptar que lleven alguna de las áreas de Gobierno en Cartagena. Además, se mostró sorprendido de que el alcalde de Cartagena, a preguntas de los periodistas, no haya descartado la posibilidad de gobernar con Podemos.

Por su parte, el grupo municipal de Podemos celebró una reunión de su comisión técnica y decidió que el próximo 11 de mayo reunirá a sus bases para consultarles si quieren que el partido apoye a Castejón para que sea alcaldesa; y si quieren entrar en el Gobierno local junto con MC y PSOE. «Plantearemos el ofrecimiento de Castejón, pero no creo que se vote ese día porque ese tipo de consultas tenemos que hacer vía telemática», precisó la portavoz de Podemos, Pilar Marcos.

A su vez, el portavoz popular Francisco Espejo, se preguntó «si Castejón le ha pedido permiso a López para negociar con Podemos» y añadió que si las negociaciones llegan a buen puerto, López acabará gobernando con Podemos para mantener el poder.

Espejo insistió en que López «es capaz de dejar a un lado sus principios e ideales y pactar con un partido de extrema izquierda por mantener su sueldo y el de sus concejales» y recordó que «está imputado y tendrá que responder ante la justicia este mes».