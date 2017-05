MC avisa por burofax al PSOE de que el pacto sólo supone un cambio en la representación de la Alcaldía

El 'pacto del boli' -acuerdo firmado entre Movimiento Ciudadano y PSOE el 13 de junio de 2015 para formar el Gobierno local hasta 2019 contemplaba que los dos primeros años la Alcaldía estaría representada por José López (MC) y los dos siguientes por la socialista Ana Belén Castejón. Falta mes y medio para que venza este plazo y el PSOE no se ha puesto en contacto con MC para ver cómo se va a desarrollar el pleno de investidura, en el que según lo acordado «lo único que cambia es la representación institucional en el puesto del alcalde -que pasaría de López a Castejón, ya que el reparto de las áreas de Gobierno se mantendrá como hasta ahora», precisó el presidente de MC, Jesús Giménez Gallo. Por ese motivo, MC envió a finales de la semana pasada un burofax a la sede del Partido Socialista recordando las condiciones del pacto y pidiéndole que le comunique con qué votos cuenta para sumar los 14 concejales que Castejón necesita para ser investida alcaldesa de Cartagena.

Hay que recordar que MC tiene 5 concejales y el PSOE cuenta con 6, con lo que al igual que ocurrió en junio de 2013, Castejón necesita tres votos más para tener la mayoría simple: 14 de los 27 concejales que componen la Corporación Municipal. Hace casi dos años fue CTSSP (Podemos), que tiene tres ediles, la que apoyó a MC y al PSOE para que pudieran formar el Gobierno local. Los tres ediles de Cs se abstuvieron en la votación y el PP, que fue la lista más votada con 10 concejales, votó en contra.

López ha manifestado en múltiples ocasiones su intención de cumplir su palabra y renunciar al cargo de alcalde una vez transcurridos los dos años, pero antes de que lo haga, MC quiere saber con qué votos de apoyo cuenta el PSOE, ya que no está dispuesto a arriesgarse a perder el Gobierno si Castejón no tiene el respaldo de al menos tres concejales.

En vista de que durante las últimas semanas no ha habido ninguna conversación entre MC y PSOE sobre esta cuestión, la ejecutiva local de Movimiento Ciudadano acordó hace una semana enviar un burofax al Partido Socialista «para refrescarle la memoria y, sobre todo, porque queremos que todo vaya bien y el relevo se lleve a cabo con total normalidad y no se puedan dar confusiones», precisó el presidente de Movimiento Ciudadano.

El partido de López, quien ya anticipó en 2015 que él no sería vicealcalde, ha recurrido a un burofax para que quede constancia oficial de esta comunicación, ya que el PSOE tampoco se ha puesto en contacto con el grupo municipal de MC. El objetivo de esta comunicación es propiciar el encuentro entre ambos partidos para empezar a hablar sobre cómo se va a llevar a cabo el traspaso del bastón de mando, aunque no en el sentido literal ya que el reparto de las áreas de Gobierno será el mismo; y a la vez atajar los comentarios sobre este tema durante las próximas semanas y que no se demore hasta julio. Esta Redacción intentó ayer, sin éxito, hablar con Castejón.

Ella aún no sabe si Podemos votara al Partido Socialista ni qué hara Ciudadanos

La vicealcaldesa Ana Belén Castejón ya ha hablado con Cs y con Podemos, pero no con MC, su compañero en el Gobierno local. La portavoz municipal de CTSSP (Podemos), Pilar Marcos, quien ya le ha advertido de que si quiere su apoyo tendrá que firmar un acuerdo comprometiéndose a unos mínimos, que incluyen la anulación de la ampliación del contrato de Hidrogea, y la elaboración del nuevo Plan Urbano, entre otras cuestiones. Pero, al margen de que Castejón no puede rubricar la anulación de la prórroga del contrato de la concesionaria del agua porque supondría la ruina del Ayuntamiento en indemnizaciones, Marcos actuará según lo que le indiquen los afiliados de Podemos. Cs tampoco ha aclarado sus intenciones a Castejón. Su portavoz municipal, Manuel Padín, ya ha dicho que sopesará lo que sea mejor para el interés de los cartageneros.