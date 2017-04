Más de 6.000 turistas visitan Cartagena en tres días

El turismo aprovecha el Puente de Mayo para visitar Cartagena. A estos visitantes se ha sumado esta mañana un grupo de 412 alemanes que han llegado a la ciudad a bordo del crucero Berlín, de la naviera FTI Cruises. Mañana se esperan 2.000 visitantes más procedentes del buque Vision of the Seas de la compañía Royal Caribbean; y el miércoles otros 3.796 turistas que llegarán al puerto en dos barcos, Celebrity Reflection y Seven Seas Explorer.

Con ese motivo, el consorcio Cartagena Puerto de Culturas abrirá mañana, fiesta del Primero de Mayo, los centros de interpretación entre las 10 y las 19.00 horas. Además, el Museo Romano también se podrá visitar, de 10 a 20.00 horas