Un fallo eléctrico deja a los jóvenes bebiendo a oscuras en Carnaval

Un fallo eléctrico dejó a oscuras a los centenares de jóvenes disfrazados que se concentraron la noche del sábado de Carnaval para hacer botelleo en el solar que habilitó el Ayuntamiento entre el hipermercado Eroski y el estadio Cartagonova. Destacar, que como pudo comprobar in situ LA OPINIÓN, en el lugar habían muchos menores de edad bebiendo alcohol.

La avería que dejó sin iluminar los focos que instaló el Consistorio no pudo repararse porque, según el edil de Seguridad, Francisco Aznar, «ésta se produjo a última hora, y ya no hubo tiempo para subsanarla». No obstante, el concejal recalcó que «las luces se probaron el día antes, y funcionaban de forma correcta». Asimismo, concluyó que «fue el único inconveniente que hubo en esa zona».

El apagón ha desatado las críticas de los jóvenes hacia el Gobierno local. Manuel Aguirre, de Nuevas Generaciones del PP, aseguró que «el botelleo de Carnaval sólo ha venido a reafirmar lo que se viene viviendo en este aspecto en Cartagena durante los últimos meses: descontrol e improvisación». Los operarios de limpieza recogieron ayer los restos de botellas que los jóvenes dejaron en el suelo.

Huelga a partir del día 20

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), UGT, CCOO, CIG y CGT convocó paros parciales en las empresas estibadoras para los días 20, 22 y 24 de este mes en protesta por la reforma del modelo de estiba del Ministerio de Fomento que, según los sindicatos, recortará salarios y avalará despidos generalizados.

Se trata de una huelga que afectará de lleno a los puertos españoles, entre ellos Cartagena, ya que están convocados los 6.150 trabajadores del sector. Según informaron desde Coordinadora, se realizaría en las horas impares desde las 9.00 horas del 20 de febrero a las 8.00 horas del 21; de las 9.00 horas del 22 a las 8.00 horas del 23 y de las 9.00 horas del 24 a las 8.00 horas del 25 de febrero.

Y es que, según los portavoces de la CETM denunciaron que la reforma que ultima el Gobierno convertiría los actuales contratos indefinidos en «puestos de trabajo precarios», pues las empresas podrán «sustituir libremente» a un 25, 50 y 75 por ciento de las actuales plantillas durante los próximos tres años.«Se trata de un ERE encubierto, pagado con fondos públicos, que creará un modelo en el que las empresas tendrán capacidad de libre contratación e indemnizarán el despido del personal actual con fondos públicos», denunció el coordinador general de la CETM, Antolín Goya. Una postura compartida por el representante de Coordinadora en Cartagena, Damián Reyes, quien confirmó que los trabajadores de la estiba en el puerto, al menos los de su sindicato , secundarán la huelga. La primera reunión entre Fomento y los estibadores y la patronal sobre la reforma del modelo de la estiba terminó sin acuerdo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, recordó que la reforma obedece al cumplimiento de una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.