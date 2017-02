Cámaras para restringir el acceso al centro de Cartagena en días clave

El Ayuntamiento de Cartagena controlará el acceso de vehículos al casco histórico a través de un sistema de cámaras. Según fuentes municipales, el objetivo es restringir el paso de automóviles en días puntuales 'de riesgo', como pueden ser las noches del fin de semana, los festivos, la Navidad o la Semana Santa. El nuevo mecanismo está integrado dentro del programa de movilidad M17, a través del cuál el Consistorio quiere reducir molestias a peatones, así como bajar las emisiones de C02 y la contaminación acústica.

Las cámaras ya se pusieron en el año 2013 en las calles Jabonerías, Santa Florentina y plaza Castellini con el objetivo de restringir el acceso a dichas vías. A éstas, se sumará otra más, que ha sido colocada hace unos días en la esquina de la calle Gisbert con Duque. Lugar donde habitualmente la Policía Local pone una valla para que los conductores no accedan con sus automóviles las noches del fin de semana a la calles del centro con más afluencia: Jara, Aire y Cañón.

Desde el Ayuntamiento aseguran que las cámaras no impedirán el acceso de los vehículos de residentes, repartidores y servicios de emergencia. Para ello, la Administración local elaborará un registro con todas las matrículas de los vecinos a los que afecta la medida. El sistema puede ser utilizado para controlar las placas de los coches, pero también como cámara de seguridad. No se limitará el libre acceso de vehículos en horario comercial.

La mercantil Murciana de Tráfico S. A. ha llevado a cabo el suministro e instalación de estos sistemas. Su coste para las arcas públicas ha sido de 17.385,26 euros. Las cámaras de las calles Santa Florentina, Jabonerías y plaza Castellini llevaban un año sin funcionar. El Ayuntamiento prevé que éstas, junto con la de la calle Duque, entren en funcionamiento en el próximo mes y medio, como muy tarde. No obstante, funcionarán a modo de prueba los primeros días.

Esta iniciativa de movilidad es competencia de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por el propio regidor José López. Desde Alcaldía aseguran que la finalidad de las cámaras no es sancionar a aquellos conductores que infrinjan la prohibición de acceder con su coche al centro, sino favorecer la movilidad del municipio. De momento, apuntan que las cámaras no multarán. Aunque sí que se enviará un aviso a casa de quienes incumplan la norma. El Ayuntamiento, una vez vea cómo evoluciona la medida, no descarta la posibilidad de multar a los conductores irrespetuosos. La decisión de si sancionan o no, indican fuentes municipales, no se tomará hasta el próximo año. Las multa por 'saltarse' las cámaras cuando estaban operativas era de 200 euros.



El Consistorio justifica que la necesidad de limitar el paso de coches al centro mediante cámaras se ha refrendado con la poca afluencia de viajeros que tuvieron los autobuses gratuitos. Este servicio de transporte público funcionó la pasada Navidad conectando el casco histórico con los aparcamientos disuasorios. El Ayuntamiento cree que el libre acceso de coches al centro fue lo que restó efecto al uso de dichos estacionamientos. Así que, ahora, la solución para mejorar la movilidad del centro de Cartagena y sus zonas peatonales pasa por restringir el paso de vehículos en días puntuales.