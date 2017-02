El Ayuntamiento anuncia la "compra inminente" de un nuevo solar para el colegio de La Aljorra

Cuestión de días. Ésa es la situación de los trámites que lleva a cabo el Ayuntamiento para poner a disposición de la Consejería de Educación unos terrenos donde el departamento regional pueda levantar el nuevo colegio único de La Aljorra. «Estamos terminando de preparar todo lo necesario», dijo el alcalde José López ayer, en una visita a la Semana de la Ciencia del colegio La InmaculadaFranciscanos junto a la titular autonómica de Educación, María Isabel Sánchez-Mora.

Una visita en la que el regidor adelantó que «el acuerdo con los propietarios ya está y creemos que de manera inminente podremos avanzar en este trámite». No obstante, López afirmó que no quería dar más datos de la operación para no encarecer el precio de los terrenos.

Asimismo, el alcalde precisó que «hay que entregar el terreno absolutamente libre de cargas», por lo que el trabajo administrativo está siguiendo el curso necesario para poder entregar el suelo a la Administración regional y que se ponga en marcha el nuevo centro docente.

Por su parte, la consejera de Educación señaló tras las declaraciones del regidor que su departamento se encuentra a la espera de «estos aspectos técnicos» para poder recepcionar los terrenos y ponerse «manos a la obra» para poder construir el nuevo inmueble.

Así, desde la Consejería precisaron que «en cuanto tengamos el solar a disposición, iniciamos los trámites para contratar la redacción del proyecto y poder licitar cuanto antes las obras» y añadieron que antes comprobarán que «todos los trámites legales están con luz verde». Las mismas fuentes recordaron que la Consejería «cuenta con el presupuesto para el nuevo y moderno colegio unificado que va a construir en la localidad cartagenera». Según los presupuestos regionales para el presente año, el proyecto de construcción del centro educativo sumará un millón de euros.

Evitar inundaciones

La nueva adquisición de terrenos por parte del Ayuntamiento zanjará la polémica suscitada con el anterior emplazamiento previsto para el centro, en unos terrenos adquiridos por la Corporación anterior y sobre los que la Confederación Hidrográfica del Segura emitió un informe catalogándolos de altamente inundables. Desde el Ayuntamiento señalaron que esos terrenos podrían dedicarse «a obras que sirvan para solucionar o mitigar los problemas de inundaciones en La Aljorra».

Apartados de la polémica

Tanto López como Sánchez-Mora quisieron apartarse de la polémica generada en días pasados sobre las obras que se deben llevar a cabo en otro centro, el Politécnico. En concreto se trata del retraso en la sustitución de la cubierta del Instituto, motivado por la demora del envío de la justificación de la dirección técnica por parte de la Consejería desde el pasado 21 de noviembre. En este sentido, el alcalde expresó su comprensión ante este hecho debido a «que la Consejería de Educación tiene 45 municipios para trabajar en ellos y es normal que en ocasiones se produzcan estas situaciones».

Por su parte, la consejera afirmó que el miércoles se recibió la licencia municipal para comenzar los trabajos, que cuentan con un presupuesto asignado de 250.000 euros, y señaló que el inicio de las obras es inminente.