Las limpiadoras irán a la huelga si no les suben el sueldo

Unas 15.000 profesionales de la limpieza de la Región amenazan con ir a la huelga el próximo mes si la patronal de empresarios no les sube el sueldo un 3% en los próximos tres años. Así lo acordaron ayer de forma conjunta los sindicatos CCOO y UGT tras reunirse con la patronal en la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC).

El de ayer fue el undécimo encuentro que las limpiadoras tuvieron con sus jefes. Los representantes sindicales de ambas formaciones explicaron que la patronal les ofreció ayer una subida del 3%, a efectuar de forma progresiva en los próximos cuatro años. Llevan dos ejercicios con el salario congelado. Una oferta que las profesionales de la limpieza no están dispuestos a aceptar hasta que no vean cómo evoluciona el IPC, según los sindicatos. Volverán a reunirse a final de mes y, de no haber acuerdo, la huelga se hará realidad.

Las trabajadoras de este sector también se quejan de que aquellos que estén 28 días de baja en un año están excluidos del 100% de la subida que ellos exigen.