López reclama solidaridad ante la "falta" de camas en la UCI de Santa Lucía

El alcalde de Cartagena, José López, ha denunciado que la situación en el Hospital Santa Lucía sobre la "falta" de camas en la UCI "vuelve a dar la razón a la Plataforma por la Sanidad Pública, ya que dicho Hospital nacía pequeño y venía a complementar al Rosell y no a cerrarlo, pero los intereses espurios de algunos políticos de la capital hicieron que cerraran", y ha pedido solidaridad al Gobierno murciano.

Tras denunciar que "los intereses de la administración no vayan de la mano de los intereses de los ciudadanos", considera que el término solidaridad debería ajustarse a que "los usuarios del Área de Salud II no deban trasladarse fuera de su área porque en su hospital de referencia no tienen camas de UCI", y ha añadido que "eso es vergonzoso" y que "hacerlo bien sí sería ser solidario".

Cabe recordar que la conocida Ley del Rosell, aprobada en la Asamblea Regional el pasado año y que "no ha sido ejecutada por el Gobierno de la Comunidad", asegura el funcionamiento del Rosell como hospital general, "independiente del centro de Santa Lucía, incluyendo la puesta en marcha de la Unidad de Cuidados Intensivos".