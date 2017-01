Frío recibimiento de los usuarios a las 60 plazas de la ORA en el Cénit

Sesenta de las trescientas plazas con que cuenta el aparcamiento disuasorio del Centro Comercial Cenit, en la calle Ribera de San Javier, ya están reguladas por la ORA después de que se publicara en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza la pasada semana.

Una medida solicitada por los comerciantes y consensuada con los vecinos para facilitar el aparcamiento a los usuarios del centro comercial.

Sin embargo, la puesta en marcha de la medida no ha sentado bien a algunos vecinos y clientes habituales. Los más críticos con esta decisión afirman que la medida puede servir de avanzadilla para finalmente poner de pago el resto de plazas que componen la zona de aparcamiento disuasorio. «A mí no me parece bien. Al final pondrán línea azul en todo el aparcamiento. De aquí a nada», afirmó ayer Soledad, una vecina del barrio.

Por su parte, los que están a favor de las nuevas plazas de pago declaran que con la nueva situación será más sencillo aparcar para aquellos que se desplacen a la zona de forma puntual ya sea para realizar compras en el centro comercial o para realizar distintas gestiones en el barrio. «El comercio lo exige. Prefieren que estén un tiempo y no que le den 50 céntimos al gorrilla y se tiren aquí toda la mañana. Al comercio le va bien y a mí también me parece bien», dijo Marcelino, un pensionista que vive en la zona.

El concejal de Interior, Francisco Aznar, aseguró la pasada semana, al presentar la medida, estar muy contento y satisfecho por conseguir la puesta en marcha de la ORA en esta zona, «con lo que se viene a dar respuesta a una reivindicación de los comerciantes, que tiene como objetivo que haya plazas rotativas con las que se facilita que los cartageneros acudan al Cénit para sus compras». Una nueva situación que no ha tenido una gran acogida.