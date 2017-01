Espacio Mediterráneo quiere una gran marca para su X aniversario

Espacio Mediterráneo aumentó sus ventas un 9% el pasado año con respecto a 2015. José María Pascual de Riquelme, gerente del centro comercial, explica que «este crecimiento se ha notado en casi todos los negocios y de forma muy similar tanto en restauración como comercios». Pese a lo positivo del dato, el gestor prefiere guardar silencio respecto a cuánto dinero asciende la cuantía de las ventas de las tiendas del complejo. Esgrime que no lo desvela por motivos de confidencialidad. Allí se encuentran firmas como Zara, H&M, Levi´s, Massimo Dutti u Oysho. Estos buenos resultados van acompañados de la mayor afluencia de público de la historia de las galerías, ya que el año pasado batieron su récord de visitas de clientes con más de ocho millones de personas.

El centro comercial cumple diez años este 2017 y la dirección del complejo quiere poner la guinda al aniversario con la apertura de una tienda de una gran marca. Para ello, desvela Pascual, «estamos intensificando los contactos para captar a una franquicia de primer nivel». En sus instalaciones sólo tienen ahora tres locales sin arrendar, dos de ellos son de tamaño reducido, unos 80 metros cuadrados cada uno. El otro que queda, de una dimensión muy superior, «sería la ubicación ideal para una tienda reclamo como lo fue la apertura de Primark en su día», apunta el gerente. Se trata del lugar donde se encontraba la bolera, junto a la zona de restaurantes,, que en la actualidad está en desuso. El sitio en cuestión cuenta con 1.780 metros cuadrados de superficie. Lograr que abra la tienda, expone Pascual, «es un objetivo complicado, que no se logrará a corto plazo». Aunque él no desvela nombres, Espacio Mediterráneo no cuenta aún con algunas de las siguientes tiendas: Lefties, Kiabi, centro de oportunidades de El Corte Inglés...

El resto de los locales se encuentran «totalmente ocupados», según el gerente, que asegura que pese al lleno no hay prevista ninguna ampliación debido a que el centro comercial no tiene mayor posibilidad de crecimiento al no haber metros disponibles a su alrededor.

Un sitio «goloso»

Pascual añade que el hecho de abrir los domingos, ofrecer una amplia representación de las franquicias más importantes y contar con hasta un 20% de clientes extranjeros ha convertido a Espacio Mediterráneo en un lugar «goloso» para las marcas más prestigiosas. Además, el gerente sostiene que las galerías son ya un referente en todo el territorio nacional.