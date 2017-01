Juventudes de MC y del PP se enzarzan en redes sociales

El enfrentamiento entre Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Popular (PP) va más allá de los despachos del Ayuntamiento. Así ha quedado evidenciado en los mensajes de ida y vuelta que han protagonizado las secciones juveniles de ambos partidos en los últimos días en las redes sociales.



El último episodio que ha hecho estallar una nueva 'guerra virtual' entre las Juventudes de MC y Nuevas Generaciones (NNGG) ha sido la instalación de la rampa de acceso para personas con discapacidad en la fachada del Palacio Consistorial. Fue hace dos días en la red social Twitter, donde los populares preguntaron si era así como el alcalde José López pretendía mejorar los monumentos de la ciudad. El tuit lo acompañaban tres fotos que muestran la citada rampa. La respuesta de la sección juvenil del partido del regidor no se hizo esperar y criticó el «lamentable tuit» de Nuevas Generaciones. «Esta vez contra las personas con problemas de movilidad», añadieron.



La guerra estaba abierta y a los pocos minutos, otra vez desde NNGG volvieron a la carga: «Lamentable es que utilicéis a las personas con discapacidad para semejante chapuza. ¿No os valía este acceso?», adjuntando imágenes de la entrada lateral del Palacio Consistorial, que cuenta con un ascensor mecánico para las personas con problemas de movilidad.



Desde MC siguieron a la gresca y espetaron: «Habeis tenido 20 años para que las personas con problemas de movilidad puedan acceder al Palacio por la puerta principal, como el resto de ciudadanos» y añadieron: «Estaríais ocupados con el auditorio, el palacio de los deportes o el barrio universitario».



Los tuits entre las dos secciones juveniles siguieron con mensajes cada vez más acusadores, incluso otros usuarios participaron del enfrentamiento aportando su punto de vista.



Pero la 'guerra virtual' entre ambas formaciones no es nueva, ya que en fechas anteriores también han compartido mensajes acusadores entre ellos. Otro ejemplo es la fractura del mástil instalado en el monte de la Atalaya. NNGG recriminó al alcalde gastar 1.500 euros de los cartageneros para después tener el mástil roto, adjuntando una fotografía. Desde Juventudes de MC insinuaron que los populares habían tenido algo que ver con el tuit: «Seguro que es casualidad que NNGG hayan sido los primeros en ver el mástil quebrado». Un mensaje que cuenta con un 'Me gusta' del jefe de Alcaldía, Jesús Giménez.





????Y de los creadores de la rotonda más cutre del mundo llega... ??????



¿Es así como pretende @pepelopezct mejorar nuestros monumentos??????? pic.twitter.com/5Cyi2RzyKB „ NNGG Cartagena (@nnggcartagena) 25 de enero de 2017

Lamentable tuit de @nnggcartagena , otro más. Esta vez contra las personas con problemas de movilidad. pic.twitter.com/xObDrsqihE „ Juventudes MC (@JuventudesMC) 25 de enero de 2017

@JuventudesMC lamentable es que utilicéis a las personas con discapacidad para justificar semejante chapuza. ¿No os valía este acceso????? pic.twitter.com/sgDdbPEYlG „ NNGG Cartagena (@nnggcartagena) 25 de enero de 2017

@nnggcartagena habéis tenido 20 años para qe las personas con problemas de movilidad puedan acceder al Palacio por la puerta principal...(1) „ Juventudes MC (@JuventudesMC) 25 de enero de 2017

@nnggcartagena (2)... como el resto de ciudadanos. Estaríais ocupados con el auditorio, el Palacio Deportes o el barrio universitario. „ Juventudes MC (@JuventudesMC) 25 de enero de 2017

@JuventudesMC ¿podríais haber usado los 500mil€ del hotel en hacer una rampa acorde con esa fachada no??? pic.twitter.com/YQdgX8BdZZ „ NNGG Cartagena (@nnggcartagena) 25 de enero de 2017

Deseamos que vaya a mejor la ortografía de @nnggcartagena, como deseamos el progreso de CT, sin embargos. pic.twitter.com/hBzGPvYPP0 „ Juventudes MC (@JuventudesMC) 9 de enero de 2017

??¿Se gastó usted 1500€ de todos los cartageneros en el mástil de la Atalaya para tenerlo en estas condiciones @pepelopezct ? ?????? pic.twitter.com/wrljHTPaub „ NNGG Cartagena (@nnggcartagena) 24 de enero de 2017