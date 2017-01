C's condiciona su apoyo a los presupuestos a la prometida bajada del precio del agua

El Gobierno local ya sabe quién puede ser su aliado para aprobar los presupuestos de este año: Ciudadanos (C's), quien ya fue crucial con su visto bueno a las cuentas de 2016 para que tuvieran luz verde. Y es que, la formación naranja ya ha afirmado que dará su apoyo a los números si éstos incluyen la bajada en el precio del agua prometida el pasado año por el Ejecutivo.

Así lo anunció ayer el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, por medio de un comunicado donde afirmó que lo que pretenden es «forzar al Gobierno municipal a cumplir con sus promesas y que los cartageneros dejen de pagar uno de los precios por el agua más caros de España» y confió en que produzca «de manera inmediata».

Asimismo, Padín explicó que también buscarán más concreción en inversiones sobre Patrimonio o Infraestructuras, así como el control y la fiscalización de subvenciones como la entregada al auditorio El Batel «que se mantiene igual a pesar de que se iba renegociar».

Francisco Calderón, portavoz de MC -en el Gobierno junto al PSOE-, afirmó que la reunión de la mesa del agua es «inminente» y que, tras la última convocatoria, «el asunto a tratar es la rebaja de la tarifa que los servicios municipales de infraestructuras van a proponer». «Si Hidrogea abandona la senda de la confrontación y el resto de grupos apoyan la labor de los técnicos, la revisión de la tarifa, la primera desde 2012, será una realidad en pocas semanas», aseguró. Así, Calderón también llamó la atención sobre la razón del bloqueo «que no está en el Gobierno sino en las dificultades al control y fiscalización que ha puesto la concesionaria», dijo.

De igual forma, el portavoz de MC indicó que «si Ciudadanos se suma a rebajar el agua, recuperar el patrimonio, continuando el control y fiscalización, los presupuestos saldrán adelante y los cartageneros no sufrirán el bloqueo al que quieren condenarlos otras formaciones que sólo buscan excusas para negarse a apoyarlos».

Inversiones en Patrimonio

Por su parte, el portavoz del PP, Francisco Espejo, criticó las cuentas municipales por no contemplar la rebaja anunciada del IBI de un 10%. Para los populares, «si comparamos los ingresos recibidos por el Ayuntamiento en el año 2016 con la previsión de ingresos para 2017, solo baja un 3%».

Espejo también criticó la inversión en Patrimonio y afirmó que «estos presupuestos dejan claro que el Gobierno solo vende humo y que no tiene ni un solo proyecto sobre el patrimonio cultural».

En este sentido, Calderón afirmó que «decir que no aumentan las inversiones, que no se protege el patrimonio y que no se contempla la rebaja del IBI demuestra que no han leído los presupuestos, o no los entienden».

El portavoz de MC recordó proyectos previstos en el Anfiteatro, el Monte Sacro, Despeñaperros o el Molinete, entre otros. Asimismo, sobre la rebaja del IBI, Calderón indicó que «se aprobó en las ordenanzas fiscales y no en el presupuesto».

Cartagena Sí Se Puede también se sumó a la crítica al presupuesto y anunció que pedirá la devolución del proyecto al Ejecutivo al considerar que «se presenta fuera del plazo legal» y «evidencia falta de sensibilidad en temas sociales».