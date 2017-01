A. C.

Cartagena respalda que no se promocione en Fitur el Mar Menor A. C.

El alcalde de Cartagena, José López, ha expresado esta mañana "el absoluto acuerdo" del Gobierno municipal ante el requerimiento de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (FAVCAC) al Ejecutivo regional para que, durante la inminente Feria Internacional de Turismo (Fitur), no se promocione el turismo de 'Sol y Playa' del Mar Menor "y la administración autonómica apueste, de forma decidida, por la recuperación ambiental de la laguna salada".

López ha señalado que "no es el mejor momento para vender 'Sol y Playa' ligado al Mar Menor, quizás sí en La Manga, pero no en el Mar Menor, no se puede engañar a las personas". "Los vecinos, los naturalistas y muchos técnicos acreditados consideran que lo más conveniente es dejar que el Mar Menor se regenere y, para ello, lo mejor es quitarle presión física", ha indicado.

En esta línea, el primer edil ha vuelto a reiterar, en base a la inversión prevista por el Gobierno autonómico de 11 millones de euros en actuaciones como tanques de tormenta o balsas naturalizadas "de dudosa efectividad", la idoneidad de adquirir "una franja de terreno que actúe como protección alrededor del Mar Menor, a través de filtros verdes y que la propia flora autóctona retenga las escorrentías, las aguas, los metales pesados y los nitratos", abogando José López "por el código de buenas prácticas agrícolas en beneficio de una agricultura sostenible social y medioambientalmente".

Durante la última reunión realizada en la FAVCAC para tratar la situación del Mar Menor, López asumió el compromiso de recoger una propuesta de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) para que, en el próximo Pleno municipal, el Ayuntamiento de Cartagena acuerde instar al Gobierno de la CARM a que las inversiones para nuevos tanques de tormenta contemplados en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2017 se destinen a la habilitación de un 'corredor verde' perimetral al Mar Menor para frenar la llegada de aguas contaminadas a la laguna.

Esta iniciativa será sometida a la evaluación del resto de grupos municipales al objeto de que pueda ser tratada en el Pleno del día 24 del presente mes, según explican fuentes municipales.

Los presupuestos de la Comunidad para 2017 incluyen la construcción de, al menos, dos nuevos tanques de tormenta, además de nuevas inversiones en otros ya construidos, a pesar de que organizaciones especializadas en la defensa de la naturaleza y numerosos investigadores sostienen la escasa o nula eficacia de estas infraestructuras para evitar que los contaminantes principales lleguen al Mar Menor.

En este contexto, la propuesta de ANSE, recogida por López y consensuada con la FAVCAC, solicita que las inversiones para nuevos tanques de tormenta recogidas en los presupuestos autonómicos de 2017 se destinen al diseño y construcción de un 'corredor verde' perimetral a la laguna, que incluya la compra y/o expropiación de terrenos agrícolas intensivos preferentemente en la periferia de las zonas urbanas y espacios naturales protegidos, eliminando la agricultura industrial de los mismos y procediendo a su restauración ambiental, apoyándose para ello en la recuperación y restauración del dominio público hidráulico y el desarrollo de un adecuado número de humedales naturalizados (filtros verdes) que contribuyan al tratamiento de las aguas que drenan hacia las riberas interiores del Mar Menor.

Esta medida, según las mismas fuentes, resulta independiente de la obligación de los productores agrícolas de aplicar las medidas adecuadas para reducir la entrada de contaminantes al subsuelo por malas prácticas agrarias.