El embarque de pasajeros "no cumple las expectativas" y se reducen las salidas

«Para el año 2017 tenemos unas expectativas similares a las que no hemos terminado de satisfacer este año que acaba de terminar». Así resume Carlos Baño, delegado de Mundomar Cruceros, las pretensiones que tiene la operadora para los embarques que se realicen desde Cartagena.

El extinto 2016 ha sido el primer año en que los cruceristas pudieron embarcar desde el propio puerto de Cartagena. Las expectativas, que la empresa cifraba en alrededor de 200 personas, acabaron derrotadas ante la realidad, que se quedó en la mitad de estas previsiones. Y no es que no haya sido positivo este inicio histórico comercialmente, sino que, como en todo inicio, las expectativas tienden a tener un carácter tan simbólico como optimista. La satisfacción o no de éstas, en la mayoría de casos, no supone más que un dato orientativo para saber como sobrellevar al año siguiente la misma gestión.

Pues bien, así ha ocurrido en Mundomar Cruceros, mayorista del 'Royal Princess', primer buque que ha embarcado pasajeros en el puerto. Ellos afirman que mantendrán una política parecida a la del año anterior, aunque la gestión de la misma, así como las decisiones que tomen al respecto, pertenecen únicamente a la naviera.

No obstante, Baño apunta que «el año pasado fue un verdadero éxito». Confirma que «van a suprimirse dos rutas, dada la poca aceptación que tuvieron el año que acaba», y que serán la primera salida de mayo y la única de septiembre.

El crucero a Roma tuvo buena acogida, por el destino y por la duración, que era de siete días. «Sin embargo, el de Atenas, quizá por eso de tener una duración de catorce días, tuvo menos tirón», indican desde la empresa.

El 'Royal Princess' tiene capacidad para 3.500 pasajeros e incluye un primer itinerario de siete días con escalas en Gibraltar, Marsella o Génova, mientras que el segundo contempla los puertos de Nápoles, Heraclion, Corfú o Mykonos, entre otros.

Pese a ello, piensan en renovarse y seguir perfeccionando su estrategia para llegar a todo el mundo. En Semana Santa, entre el 8 y 9 de abril, partirá desde Cartagena el crucero 'Majestic Princess', un nuevo buque al que poder embarcar y que pertenece a la misma operadora. En el año 2016, el crucero que tuvo mayor aceptación en términos de afluencia fue el que se llevó a cabo el pasado agosto. Pues bien, en el relativo a este año en las mismas fechas, en palabras de Baño, «se realizará una fiesta ibicenca, como ya se hiciera el año pasado con bastante éxito, y el nombre del crucero será el de 'Muévete'».

En referencia a la cantidad de cartageneros que compraron un billete de embarque el año pasado, el responsable expone que, si bien no tienen «los datos pertenecientes al origen de cada uno de los viajeros», sí que saben «que la mayoría de las compras se hicieron en compañías de la Región».

El precio mínimo de billete ronda los 800 euros e incluye un paquete aeroterrestre -los viajeros pueden retornar, en vez de en el propio crucero, en avión-. Por tanto, cuenta Baño, lo más importante es la promoción y, más que los anuncios, «lo imprescindible es el boca a boca», ya que «la gente el año pasado volvió encantada».

Por su parte, la Autoridad Portuaria, para conseguir ser 'puerto home', inauguró en 2016 una nueva terminal de pasajeros en el muelle Alfonso XII y está ampliando el muelle de cruceros para alcanzar los 700 metros, lo que permitirá el atraque simultáneo de dos de los cruceros de grandes dimensiones.