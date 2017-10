Mariano García y Olga Martínez reinan en Fuente Álamo

Unos 500 deportistas de todas las edades de toda la Región y zonas limítrofes se dieron cita en la XVII Carrera Popular Ayuntamiento de Fuente Álamo, que un año más contó con inscripción gratuita. En esta edición, el fuentealamero Mariano García se hizo con el primer puesto en la prueba absoluta masculina, mientras Olga Martínez, del Runtriton Cartagena, fue la primera de las chicas.

El podium masculino lo completaron Francisco Ortega, del Suanzes San Blas, y Antonio Haro, del C. A. Puertas Lorca. Por parte de las mujeres, fue segunda Isabel Pérez, del C. A. Mandarache Cartagena y tercera la atleta del C. A. Fuente Álamo Caja Rural, Candelaria Andrada.

En la prueba, que cuenta con Caja Rural Regional como patrocinador oficial, volvió a destacar por la alta participación de corredores en las categorías inferiores, con pequeños inscritos en pre-benjamín I (nacidos en 2012 y posteriores) y pre-benjamín II (nacidos en 2010 y 2011). También hubo carreras para las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete antes de llegar la prueba absoluta femenina y la masculina, que incluyeron junior, promesa, senior y veteranos tanto para las mujeres como para los hombres.

Como novedad, este año hubo carrera de patines infantil para niños hasta 13 años y adultos, a partir de los 14 años. Con un circuito de asfalto por las principales calles del centro de Fuente Álamo, el público animó a los corredores, que contaron tras la prueba con servicio de duchas en el Pabellón Municipal Javier Gómez Noya.