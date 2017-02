El respeto del entorno, compromiso en la VIII Ruta de las Fortalezas

Argumentan los organizadores de la Ruta de las Fortalezas -Escuela de Infantería de Marina Albacete y Fuster- que desde que se iniciara la andadura de esta prueba cívico-militar allá por el año 2010 el compromiso con el medio ambiente y el cuidado del entorno natural por el que transcurre la prueba ha sido uno de los aspectos fundamentales de la organización.

Se han poyado en la realización de jornadas medioambientales y en la colaboración de todas las partes implicadas; participantes, público,voluntarios y organizadores, los cuales han logrado mantener el cuidado en todas las zonas y del entorno natural por el que discurre la prueba.

La carrera, recordemos, se disputará el próximo 1 de abril en la categoría absoluta y en ella participarán cerca de 3.500 corredores, que recorrerán 53 kilómetros por castillos y fortalezas de Cartagena. La Ruta de las Fortalezas se ha convertido en un referente de carreras populares de la Región y la zona, por lo que la Armada hace cada vez más hincapié que la única manera de conservar una prueba de esta dimensión y que cada año el grado de satisfacción de organizadores y participantes sea mayor, es a través del respeto, la solidaridad y el compromiso de todos por conservarla y mejorarla.

Los organizadores han puesto en marcha lo que denominan el ´compromiso ético´ que todo participante debe cumplir obligatoriamente a través de su ´Carta ética RUTAFOR®2017.

En la misma resaltan ´el respeto a las personas y el medio ambiente, el mutuo apoyo, la humildad, la solidaridad, el juego limpio y la imparcialidad como principios fundamentales que inspiran a la organización y desarrollo de la Ruta de las Fortalezas´.

Así, en esta gestión medioambiental hablan del juego limpio entre los participantes, con el compromiso de conocer y respetar el reglamento, pero también el respeto al entorno. La organización pretende que la carrera sea ´eco-responsable y respetuosa al máximo con la montaña´.

De esta manera, además, proponen minimizar al máximo los impactos ambientales ligados a la actividad y la concienciación de todos, corredores, voluntarios, colaboradores y acompañantes para proteger este entorno.

Se comprometen, por otro lado, a ´hacer todo lo posible para reparar´ aquellos impactos inevitables. ´Todos juntos debemos ser embajadores para la promoción y preservación de los espacios naturales´, insiste la organización en su carta de compromiso ético.

Solicitan, por tanto, a los participantes: No tirar nada al suelo en ningún lugar del recorrido; no acortar los senderos marcados para no provocar una erosión excesiva del lugar; preservar la flora y respetar la fauna evitando los ruidos intempestivos y limitar las emisiones de carbono, evitando los desplazamientos motorizados, compartiendo vehículos siempre que sea posible.

En el reglamento de la organización de la Ruta de las Fortalezas existe un apartado en el que dice que la organización podrá descalificar a cualquier participante que no respete el entorno o arroje basura durante el recorrido de la prueba.

Mesa redonda para hablar de nutrición y la fortaleza física y mental

El próximo lunes seis de marzo hay prevista una mesa redonda organizada por Practiser y dirigida, sobre todo, a los participantes de la Ruta de las Fortalezas del próximo mes de abril. En la misma se tratarán aspectos relacionados con el ejercicio físico, las lesiones, la nutrición y la dietética y la fortaleza del cuerpo y la mente.

A dicha mesa redonda, que se celebrará en la Sala de ceremonias del Palacio Consistorial, acudirán el Jefe de la Sección de Cardiología del Hospital Morales Meseguer, Matías Pérez Paredes, que hablará del ´Ejercicio físico: beneficios, riesgos y prevención cardiovascular´. También estará presente Genaro Zapata, diplomado en Fisioterapia, que explicará la ´Mejora de rendimiento y prevención de lesiones´. Víctor Serrano, graduado en Nutrición Humana y Dietética conversará sobre la ´Nutrición deportiva avanzada para el alto rendimiento en la Ruta de las Fortalezas´ y la licenciada en Psicología Cristina Mora de ´Fortalezas en cuerpo y mente´.