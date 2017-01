Kilómetros solidarios en el Murcia Maratón

Entre los dos mil corredores que se lanzarán mañana al asfalto para disputar el Murcia Maratón 2017 en cualquier de sus tres distancias -42.195 metros, media maratón en patines y 10K- habrá varios grupos que los harán con fines solidarios. Desde hace algún tiempo, correr para recaudar dinero con el fin de ayudar a alguna causa, se ha convertido en un aliciente más al margen de la propia superación personal.

Bajo el lema 'Corriendo por un sueño', un grupo de siete murcianos ha vendido los kilómetros que realizará mañana a particulares que han querido contribuir con su causa aportando desde un euro. Ayer ya llevaban recaudados 3.752 euros que irán destinados a Afacmur, la asociación de familias de niños con cáncer de Murcia que quiere convertir el hospital infantil de La Arrixaca en un lugar más amable. La iniciativa partió de Javier Tortosa, quien desde 2009 participa anualmente en un maratón. En 2015 lo hizo en Málaga a favor de la Fundación Josep Carreras, pero en esta ocasión ha implicado a un grupo de seis amigos para que le ayuden en su nuevo reto. «La idea era hacerlo con alguna organización pequeña y de aquí. Siempre me han llamado mucho la atención los niños enfermos, es algo que me parte el alma. El cáncer es injusto para todos, pero para un crío de cinco o seis años más; es una lotería de mala suerte», afirma este empleado de la Cámara de Comercio, quien está acompañado en esta causa por Ana Valdés, Belén Pedreño, Elena Alarcón, María José Cuenca, Joaquín Abadía y Miriam López, aunque ellos no realizarán el maratón, sino los 10K puesto que no están acostumbrados a largas distancias.

A través de la plataforma migranodearena.org ha canalizado este grupo de murcianos la recaudación: «Se puede saber la recaudación al minuto porque todo es muy transparente en la web y cada vez que alguien hace una donación, sale su nombre y lo que ha aportado. Si nos juntamos muchos poniendo poco, podemos lograr algo importante. Más que la cantidad me alegra el alto número de personas que contribuyen», apunta Tortosa. «Me preguntan por qué lo hacemos, pero en realidad no sé por qué. Yo, por ejemplo, no tengo un problema gordo como puede ser tener un hijo enfermo, y por eso, toda la suerte que tengo quiero intentar devolverla haciendo algo por los demás», añade este corredor popular, que ha participado en su vida en los maratones de Nueva York, Barcelona, Florencia, Valencia, Amsterdam, Oporto y Málaga . Fue precisamente antes de correr la prueba andaluza cuando se animó a hacerlo con fines solidarios: «Lo hice para la Fundación de Josep Carreras y conseguimos 4.700 euros. Corrí el Maratón de Málaga. Puse en venta el recorrido y la gente iba comprando metros. Esta fundación hace una labor muy bonita, pero quizás le hace menos falta el dinero que a una pequeña como Afacmur y por eso nos hemos animado este año a colaborar con ellos, para que hagan el hospital un lugar más amable, para que puedan pintar las paredes con Bob Esponja o los niños tengan juguetes y más sitios donde poder jugar», termina diciendo Tortosa.