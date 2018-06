Un pitbull salva a su familia de un incendio en California

Que el perro es el mejor amigo del hombre es algo que se sabe desde hace tiempo. Pero eso no significa que su fidelidad y sus actos no dejen de sorprendernos. Ese el caso de Sasha, una pitbull de tan sólo ocho meses que se ha convertido en toda una heroína después de salvar a su familia de un incendio.



El animal dormía en el jardín de la casa familiar cuando se percató de que en el interior de la vivienda había fuego. Fue entonces cuando Sasha comenzó a golpear y arañar la puerta de la casa hasta que se despertó su dueña.





8-month-old pit bull Sasha is being hailed a hero by her family after the pup alerted them that the home next door was on fire early Sunday morning. Hear from the family at 5 on @FOX40 pic.twitter.com/yzZTQSm3Dn