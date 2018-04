Contundente zasca ante las críticas por un chiste de parapléjicos

"¿Qué le hace sonreír a un parapléjico? Que todo va sobre ruedas". Ese ha sido el chiste de Alberto Moreno que ha recibido numerosas críticas en Twitter.

Críticas a las que ha contestado con un contundente zasca al desvelar que él mismo es tetrapléjico. "Yo soy el que tuiteó el chiste que ha molestado a tanta gente. Déjame decirte algo. Hace dos años sufrí un accidente que me dejó inmovilizado a excepción de labios, ojos y párpados.", explica.

El joven tetrapléjico continuó asegurando que está "cautivo" en su propio cuerpo."Dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder, comentar ni compartir lo que pienso. Pero lo peor ha sido no poder reírme ¡De nada! ¡Ni de mí mismo! Algo que siempre había hecho".

"Pero he vuelto. Gracias a un móvil, mis ojos y la tecnología puedo volver a escribir y comunicarme. Y he pensado, que mejor forma de volver que con sentido del humor", concluye el usuario, que más tarde compartió un vídeo sobre la tecnología que le permite escribir en el móvil pese a no tener movilidad en las manos.

El hilo en el que Alberto responde a las críticas y cuenta su experiencia acumula casi 4.000 retweets y 7.000 'me gusta'.