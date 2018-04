Apuesta por error a la Roma y gana más de 42.000 euros

Curioso lo que le ocurrió a un cliente de la casa de apuestas jamaicana JustBet Sports Bet. En el partido de Champions League que enfrentó este martes a la Roma con el Barcelona apostó por error al equipo italiano. El fallo le salió redondo porque ganó exactamente 52.523 dólares (42.439 euros).



"Este cliente compró un boleto de JustBet y ACCIDENTALMENTE puso a Roma a ganar, intentó cancelarlo, pero se perdió la ventana de cancelación y luego ... BOOM! Roma 3- Barcelona 0", señala en un tuit JustBet Sports Bet.







Talk about lucky! This customer bought a JustBet ticket and ACCIDENTALLY put Roma to win, he tried to cancel it, but missed the cancellation window and then... BOOM! FT: Roma 3- Barcelona 0 pic.twitter.com/8bJLdLKWzD