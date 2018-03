Nuevo reto: Desafía la gravedad manteniendo objetos en el aire

Ya sabemos que de vez en cuando llegan vídeos virales, sobre todo de Estados Unidos, que provocan modas por todo el mundo. Hay muchos ejemplos: el 'Andy is coming' challenge, 'The floor is lava', el 'Bottle flip challenge'... Este puede ser el nuevo, el que se haga viral en los próximos tiempos: consiste en sostener con un solo dedo cualquier objeto fuera de la ventana de un coche en marcha.



Su iniciador es Jeremy Wiegman, un joven californiano que subió un vídeo el pasado domingo a Twitter haciendo exactamente eso. Sostenía con un solo dedo monedas, rotuladores, hamburguesas... ¡Hasta un teléfono móvil!







BET YOU´VE NEVER SEEN THIS BEFORE pic.twitter.com/rVCEHdFUPK — Jeremy wiegman (@JeremyWiegman) 11 de marzo de 2018

Been doin it for a min pic.twitter.com/RA3CPb9wMw — Keith (@keithpucarelli) 13 de marzo de 2018

Eso sí, no siempre ha salido bien la jugada. Como habrás visto en el vídeo, al final salen algunas tomas falsas de errores de cálculo... Aún así, se ha convertido en todo un fenómeno viral, con más de 1.600.000 reproducciones y con muchos tuiteros animándose a hacer lo mismo.