Se suben sobre una ballena muerta para echarse unas fotos

Ya no hay límites a la hora de conseguir el mayor número de 'likes' en redes sociales. Aunque en el caso de estas dos mujeres, más que 'me gusta' han encontrado una oleada de críticas.



Un usuario de la red social Twitter ha denunciado la actitud de dos mujeres que encontraron una ballena azul muerta de unos veinte metros en Punta Delgada, Chile, cerca de Tierra del Fuego. El cetáceo había fallecido tras quedar varado en la arena y no poder volver al mar.





Una ballena azul de 21 Mts varo en el sector de Punta Delgada, a 117 kms de Punta Arenas, el cetáceo estaba rayado con dedicatorias, cortes profundos en su piel y dos mujeres fotografiándose encima de su cuerpo #RespetoAnimal pic.twitter.com/l3GoWuSShq — Rodrigo Saavedra (@rodrigo_sm) 18 de febrero de 2018

Las mujeres, ni cortas ni perezosas, decidierony, antes de irse, realizaron unos