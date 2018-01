Cepeda y Roi se vuelven 'fans' (o no) de las patatas con limón y pimienta murcianas

Roi y Cepeda, dos de los concursantes gallegos de Operación Triunfo, han tenido su primera experiencia con las típicas patatas con limón y pimienta al estilo murciano y, sin pretenderlo, se han metido en un 'pequeño lío' que ellos mismos han intentado arreglar con el humor que les caracteriza. Ellos y Twitter se están riendo mucho esta mañana gracias a los vídeos que Roi ha subido a su cuenta de Instagram.



Todo ha comenzado cuando Roi, que estaba haciendo un vídeo en la habitación del hotel en el que han dormido ambos, ha parado su cámara en la bolsa de patatas Pijo con limón y pimienta que tenían en la mesita. Su primer comentario ha sido "mira que están malas", en el siguiente vídeo, seguramente después de que Cepeda le dijera que esas patatas se las habían regalado seguidores de Murcia, ambos han rectificado y, de una forma muy divertida, han acabado comiendo las patatas y asegurando que estaban buenísimas. Tenían miedo a enfadar a los seguidores murcianos, aunque, por sus caras, parece que no ha quedado muy claro que realmente les hayan gustado las patatas. Eso sí, al menos lo han intentado.



Sus papilas gustativas, más acostumbradas al sabor del pulpo gallego, no han asumido muy bien el sabor de las patatas y el limón que tanto nos gusta a los murcianos. Las caras de ambos intentando 'arreglar' el problema en el que creían que se habían metido con sus seguidores murcianos son lo más divertido de la secuencia de vídeos.







