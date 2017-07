Se va de vacaciones y deja en la escalera a 'Pesesín' para que lo cuiden los vecinos

Tener una mascota es toda una responsabilidad y no se puede dejar por más que uno quiera irse de vacaciones. Siempre hay una alternativa para que alguien cuide a tu mascota.



En el rellano de un bloque de vecinos de Madrid apareció hace unos días un pez con unas instrucciones: "Me voy unos días de vacaciones y no me dejan llevar a Pesesín. Necesito vuestra ayuda".



Dejó la pecera, alimentos y una plantilla para que los vecinos pudieran organizarse y no dar demasiado de comer al pez, que ya se ha hecho célebre gracias a la obra y gracia de las redes sociales.



Nuria, una vecina del bloque, subió un tuit contando la historia y de ahí al estrellato solo hay unos cuantos miles de retuits y comentarios.



Algunos de los vecinos han ido incluso a reponer la comida que se había gastado y otros lo llevaron a casa para cambiarle el agua cuando vieron que se estaba volviendo turbia.



Todo un trabajo en equipo a la espera de que vuelva el dueño de Pesesín, que según las instrucciones debería ser mañana.







Alguien de mi edificio se ha ido de vacaciones y ha dejado en el portal a su PEZ para que el resto de vecinxs lo cuiden mientras tanto pic.twitter.com/WE70D1TXjo — Nuria (@Nuria_GMz) 11 de julio de 2017